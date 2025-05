Secretary-General Observes World Portuguese Language Day with Video Message

Following is the text of UN Secretary-General António Guterres’ video message for World Portuguese Language Day, observed on 5 May:

Neste Dia Mundial da Língua Portuguesa, celebramos uma das línguas mais faladas do planeta – uma língua global que une perto de três centenas de milhões de pessoas em todos os continentes, com projeções que apontam para 380 milhões em 2050 e cerca de 500 milhões no final do século.

É uma língua viva e em expansão, presente no diálogo político, na diplomacia, na ciência, na cultura, na economia, nos negócios e na cooperação internacional. Desde 2019, este dia é reconhecido oficialmente pela UNESCO, refletindo o valor universal da língua portuguesa e a sua crescente projeção internacional.

Uma língua que se estende por todos os continentes — de Lisboa a Luanda, de Brasília a Maputo, de Díli a Bissau — e que deu voz a autores como Camões, Jorge Amado, Sophia de Mello Breyner, Pepetela, Agualusa, Mia Couto, Germano Almeida, Agustina Bessa-Luís, Adélia Prado, entre muitos outros.

A ONU News em português tem hoje a quinta maior audiência entre os serviços linguísticos das Nações Unidas, com os seus conteúdos visualizados por mais de dois milhões de pessoas e as redes sociais seguidas por cerca de 15 milhões de utilizadores em todo o mundo.

Nas Nações Unidas, reconhecemos o papel das línguas na construção de consensos e na promoção do multilateralismo. A língua portuguesa é exemplo vivo dessa vocação: atravessa fronteiras e continentes, aproxima povos, é veículo de comunicação digital, enriquece o trabalho das Nações Unidas, que este ano celebram 80 anos.

Saúdo os 9 Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, os seus 34 Observadores, e todas as comunidades lusófonas pelo seu contributo essencial para um mundo mais diverso e plural.

Feliz Dia Mundial da Língua Portuguesa!